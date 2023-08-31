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09:59, 31 августа 2023
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Москвичам пообещали июльскую погоду на День знаний

Москвичам пообещали июльскую погоду на День знаний

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Июльскую погоду на День знаний пообещал москвичам в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, погода в пятницу, 1 сентября, по ощущениям вернет москвичей в середину июля, если судить по средним многолетним значениям. Столбики термометров днем достигнут отметок 25-27 градусов, при этом осадков не ожидается.

По прогнозу Шувалова, на следующий день, 2 сентября, пойдет дождь.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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