09:59, 31 августа 2023
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Москвичам пообещали июльскую погоду на День знаний
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Июльскую погоду на День знаний пообещал москвичам в личном Telegram-канале глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, погода в пятницу, 1 сентября, по ощущениям вернет москвичей в середину июля, если судить по средним многолетним значениям. Столбики термометров днем достигнут отметок 25-27 градусов, при этом осадков не ожидается.
По прогнозу Шувалова, на следующий день, 2 сентября, пойдет дождь.