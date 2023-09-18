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08:01, 18 сентября 2023
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Москвичам пообещали августовскую погоду

Москвичам пообещали августовскую погоду

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Августовскую погоду на предстоящей неделе москвичам пообещала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В интервью телеканалу «Звезда» она рассказала, что в городе потеплеет до плюс 25 градусов.

По словам метеоролога, в понедельник в столице ожидается до 17-19 градусов тепла. В последующие дни столбики термометров поднимутся до 17-22 градусов тепла. При этом к выходным в Москве может потеплеть до плюс 25 градусов.

Эксперт не исключила вероятность того, что в конце сентября москвичей ждет новая порция теплой погоды.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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