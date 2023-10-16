Москвичам назвали сроки выпадения мокрого снега

Сроки выпадения мокрого снега москвичам назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В разговоре с RT он заявил, что осадки ожидают москвичей во второй половине недели.

Так, с понедельника по среду в столице ожидается до плюс 6-9 градусов с дождем. В пятницу в городе похолодает и к выходным дневная температура в столице составит от 0 до плюс 3 градусов, также выпадет мокрый снег.