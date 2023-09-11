Москвичам назвали сроки открытия магазинов Decathlon

Cроки открытия магазинов Decathlon ТАСС назвал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. По его словам, точки продаж французской розничной сети вновь заработают в столице к концу осени.

Как рассказал Люлин, в обновленной сети будет представлена часть привычных товаров, но планируется и обновление ассортимента. Уточняется, что Decathlon повысит цены из-за роста издержек и усложненной логистики, однако останется магазином среднего ценового сегмента.

Эксперт уточнил, что обновленные магазины будут открываться постепенно, так как нужно заново набрать штат сотрудников, наладить бесперебойную доставку товаров, а также сделать небольшой ремонт в магазинах, которые были законсервированы.