Город
10:04, 28 сентября 2023
1 мин.

Москвичам назвали последний день бабьего лета

Москвичам назвали последний день бабьего лета

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Последний день бабьего лета назвал москвичам в беседе с ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Бабье лето в Москве закончится к 1 октября. По словам синоптика, через три дня начнется типичная осень.

Тишковец отметил, что сентябрь в этом году побил два рекорда: он стал самым теплым и сухим. Так, за месяц в столице выпало шесть миллиметров осадков, похожие значения фиксировались в 1882 году. Среднемесячная температура составила рекордные плюс 15 градусов.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.