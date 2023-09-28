Москвичам назвали последний день бабьего лета

Последний день бабьего лета назвал москвичам в беседе с ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Бабье лето в Москве закончится к 1 октября. По словам синоптика, через три дня начнется типичная осень.

Тишковец отметил, что сентябрь в этом году побил два рекорда: он стал самым теплым и сухим. Так, за месяц в столице выпало шесть миллиметров осадков, похожие значения фиксировались в 1882 году. Среднемесячная температура составила рекордные плюс 15 градусов.