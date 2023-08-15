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07:01, 15 августа 2023
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Москвичам назвали новый способ добраться до рынка «Садовод»

Москвичам назвали новый способ добраться до рынка «Садовод»

© Фото: Unsplash

Новый способ добраться до рынка «Садовод» в Москве горожанам назвали в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По информации ведомства, новый автобусный маршрут с694 от метро «Новокосино» до ТК «Садовод» будет ходить с 19 августа. Посетители рынка смогут быстрее добираться до Калининской линии столичной подземки, заверили в Дептрансе.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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