Москвичам назвали новый способ добраться до рынка «Садовод»

Новый способ добраться до рынка «Садовод» в Москве горожанам назвали в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По информации ведомства, новый автобусный маршрут с694 от метро «Новокосино» до ТК «Садовод» будет ходить с 19 августа. Посетители рынка смогут быстрее добираться до Калининской линии столичной подземки, заверили в Дептрансе.