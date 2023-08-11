Москвичам назвали новые адреса мест отдыха с бассейнами в парках

Новые адреса мест отдыха с бассейнами в парках навали москвичам в Telegram-канале «Город Москва».

Так, пляжная зона площадью более двух тысяч квадратных метров появилась в парке культуры и отдыха «Красная Пресня» по адресу: улица Мантулинская, 5, 2. Бассейн на территории около 1,1 тысячи квадратного метра открыли в Сокольниках на 5-м Лучевом просеке, 16а. Жители столицы могут также отдохнуть в парках «Ходынское поле» на Ходынском бульваре, 106, «Митино» на Фестивальной площади и «Фили» на улице Удальцова, 22а.

Отмечается, что с понедельника по четверг бассейны работают с 9:00 до 21:00, а в пятницу и выходные — до 22:00. На территориях есть лежаки джакузи, душ, кафе, витаминные бары, раздевалки и спасательные пункты.