Москвичам назвали адрес самой красивой столовой в столице

Адрес самой красивой столовой в столице назвали в Telegram-канале «Неизвестная Москва».

«По адресу улица Пречистенка, дом 16 располагается Центральный дом ученых, в котором находится самая красивая в Москве столовая. Позолоченные зеркала, антикварная мебель и люстры, лакированный вековой паркет, мраморные лестницы, росписи и лепнина на стенах и потолке — все это осталось от прежних владельцев, семьи богатейшего московского купца Коншина», — рассказал автор публикации.

Он отметил, что отобедать в этой столовой сегодня может любой желающий: она открыта в будние дни c 12:00 до 16:30. Там можно выбрать классический набор блюд: первое, второе, салат и компот. Средний счет в заведении составляет 400 рублей.