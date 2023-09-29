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22:04, 29 сентября 2023
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Москвич разбил стеклянную створку турникета в метро и попал на видео

Москвич разбил стеклянную створку турникета в метро и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пассажир врезался в стеклянную створку турникета на станции метро «Щелковская» московской подземки и попал на видео, опубликованное столичной Прокуратурой.

В видео мужчина бежит к турникету, чтобы пройти вслед за оплатившим проезд пассажиром. Но створки ограничителя закрылись перед ним, и одна стеклянная дверца разбилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК России («Вандализм»). Москвич обязан возместить ущерб.

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