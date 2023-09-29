Москвич разбил стеклянную створку турникета в метро и попал на видео

Пассажир врезался в стеклянную створку турникета на станции метро «Щелковская» московской подземки и попал на видео, опубликованное столичной Прокуратурой.

В видео мужчина бежит к турникету, чтобы пройти вслед за оплатившим проезд пассажиром. Но створки ограничителя закрылись перед ним, и одна стеклянная дверца разбилась.

Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК России («Вандализм»). Москвич обязан возместить ущерб.