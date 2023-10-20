Первый проданный лифтбек «Москвич 6» попал на видео

Первый проданный новый лифтбек «Москвич 6» выехал из дилерского центра и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Купили бы?» — поинтересовались администраторы канала.

На кадрах из здания выезжает белый автомобиль, украшенный большим красным бантом на крыше. Авторы публикации уточнили, что «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» стоит 2,6 миллиона рублей, а в комплектации «бизнес» — 2,8 миллиона.

«С таким-то бантом — конечно!», «Ну в принципе не прям дорого, разве что чуть-чуть», «Красивый, но дороговато», «Лучше BMW2», «А его китайский аналог стоит в два раза дешевле?» — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что с учетом кредита и трейд-ин машины «Москвич 6» можно купить за 2 336 000 и 2 536 000 рублей соответственно.