Москва возглавила рейтинг городов по росту цен на недвижимость

Москва возглавила рейтинг крупных российских городов по росту цен на жилую недвижимость в июле 2023 года, передает РБК со ссылкой на «Авито. Недвижимость».

Средняя стоимость лота на рынке вторичного жилья в столице в июле составила 15 миллионов рублей, что на 15 процентов больше показателя июня.

Второе место в рейтинге отвоевал Челябинск с увеличением стоимости вторичных квартир на 4 процента (до 3,7 миллиона рублей за лот).

На третьей позиции расположились сразу семь городов с ростом цен на 2 процента: Сочи (средняя стоимость лота в июле — 10 миллионов рублей), Симферополь (6,5 миллиона рублей), Нижний Новгород (5,3 миллиона рублей), Самара (4,7 миллиона рублей), Томск (4,6 миллиона рублей), Барнаул (4,4 миллиона рублей) и Пермь (4,1 миллиона рублей).

Ранее была названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве.