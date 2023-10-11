Москва стала самым популярным городом для путешествий в ноябрьские праздники

Самым популярным городом для путешествий в ноябрьские праздники стала Москва. Об этом сообщили «Газете.Ru» аналитики OneTwoTrip. Статистика сделана на основе бронирования отелей.

Большинство респондентов — 67 процентов — планируют отдыхать внутри страны. Каждый пятый опрошенный отправится в Москву. На втором месте в рейтинге популярных направлений расположился Санкт-Петербург, куда поедут 16,5 процента россиян, а на третьем — Казань, где проведут длинные выходные семь процентов участников опроса.

Кроме того, россияне поедут в Сочи (шесть процентов), Адлер (пять процентов), Калининград (4,6 процента), Нижний Новгород (четыре процента), Эсто-Садок (3,8 процента), Махачкалу (1,5 процента) и Зеленоградск (1,3 процента).

Из зарубежных направлений наиболее востребованными городами стали Стамбул, Минск, Дубай, Пекин, Баку, Ереван, Рим, Милан, Самарканд и Париж.