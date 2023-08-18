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13:01, 18 августа 2023
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Московских спортсменов госпитализировали после отдыха в сочинском санатории

Московских спортсменов госпитализировали после отдыха в сочинском санатории

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Группу москвичей госпитализировали после отдыха в сочинском санатории, сообщает Telegram-канал «Shot Проверка» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По имеющейся информации, в располагающийся в Лазаревском районе санаторий «Аврора» приехали 20 спортсменов — 14 детей и семеро взрослых. Они сходили в сауну с бассейнами на его территории, после чего десять из них почувствовали себя плохо. Прибывшие на место медики отвезли их в одну из больниц Сочи.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу воду из двух бассейнов санатория. О случившемся проинформировали местную прокуратуру.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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