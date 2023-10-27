700 рублей за пять минут. Московские таксисты установили невероятный ценник

В Москве тарифы на такси резко подскочили в цене из-за выпавшего снега и гололедицы в пятницу, 27 октября. По словам одного из водителей, стоимость пятиминутной поездки составляет 700 рублей. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Мужчина похвастался, что за утро ему удалось заработать 5500 рублей. «Это Москва, детка», — сказал он.

«Никогда такого не было, и вот опять», «На самокате поедем», «Ну спасибо, заботливые вы наши», «Все для людей», «В Москве, я думаю, нет смысла жаловаться на цены», — прокомментировали юзеры.

Ранее 14 октября сообщалось, что в Москве вновь подорожают услуги такси.