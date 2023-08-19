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04:01, 19 августа 2023
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Московские медики вернули слух глухой шиншилле с помощью 3D-принтера

Московские медики вернули слух глухой шиншилле с помощью 3D-принтера

© Фото: Minku Kang / Unsplash

Московские медики вернули слух глухой шиншилле с помощью 3D-принтера. Экспериментальную операцию провели в Сеченовском университете Минздрава России.

Врачи имплантировали животному напечатанный на 3D-биопринтере аналог барабанной перепонки.

«В ближайшем будущем новая методика позволит возвращать слух и людям. Причиной перфорации барабанной перепонки могут стать травмы или последствия инфекционных заболеваний — например, хронического гнойного среднего отита, от которого страдают миллионы людей во всем мире», — отмечается на сайте Минздрава РФ.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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