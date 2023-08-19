Московские медики вернули слух глухой шиншилле с помощью 3D-принтера. Экспериментальную операцию провели в Сеченовском университете Минздрава России.

Врачи имплантировали животному напечатанный на 3D-биопринтере аналог барабанной перепонки.

«В ближайшем будущем новая методика позволит возвращать слух и людям. Причиной перфорации барабанной перепонки могут стать травмы или последствия инфекционных заболеваний — например, хронического гнойного среднего отита, от которого страдают миллионы людей во всем мире», — отмечается на сайте Минздрава РФ.