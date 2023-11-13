Мошенники вышли на охоту. Какие опасности ожидают россиян во время распродаж? Об этом РИА Новости рассказал директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков.

«В преддверии праздников люди по всему миру ждут возможность приобрести товары и услуги по выгодным ценам. Однако, следует помнить, что с наступлением "черной пятницы" повышается и риск столкнуться с интернет-мошенниками», — сказал специалист.

Избаенков предупредил, что мошенники создают фишинговые сайты онлайн-магазинов. Они внешне не отличаются от официальных страниц и привлекают выгодными предложениями. Еще злоумышленники делают электронные рассылки якобы от известных интернет-магазинов, банков или онлайн-сервисов, а также создают фейковые аккаунты в популярных мессенджерах или социальных сетях. Таким образом, по словам эксперта, они получают персональные данные и реквизиты банковских счетов россиян.

Убедиться в подлинности магазина позволяет зеленый замок, который появляется рядом с адресом сайта.

Ранее стало известно, что продажа через интернет опасна! Покупателями притворяются мошенники.