Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банкоматами

О новой схеме мошенничества с банкоматами предупредил россиян в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Иногда злоумышленники подключают посторонних людей.

«Чаще всего аферисты подсылают пожилого человека, который передает прохожему карту и записанный на бумажке пин-код с просьбой снять деньги, ссылаясь на плохое зрение. Если к вам подошли с такой просьбой, посоветуйте человеку обратиться в отделение банка», — рассказал юрист. Он отметил, что возле банкоматов есть камеры видеонаблюдения, а снятие чужих денег можно трактовать как соучастие в преступлении.

Кроме того, можно попасться на уловку мошенников, забрав якобы забытые в банкомате карту или деньги. Взяв в руки чужое, человек может стать жертвой аферистов: согласно схеме, к нему подойдут люди, утверждающие, что это их деньги, и потребуют компенсацию. Гусятников призвал не трогать оставленные в отделениях банка вещи и обращаться к сотрудникам.