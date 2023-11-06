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20:00, 06 ноября 2023
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Морозы близко! Когда в Москву вернется похолодание?

Морозы близко! Когда в Москву вернется похолодание?

© Фото: Unsplash

Когда в Москву вернется похолодание в своем Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, во вторник и среду в столице будет сохранятся теплая погода, но с порывистым ветром. Начиная с четверга и на выходных в столице прогнозируются дожди, местами сильные.

В начале следующей недели из-за высокого давления в Москву вернутся морозы, рассказал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 7 ноября в столице ожидается до плюс 10-15 градусов.

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