20:00, 06 ноября 2023
1 мин.
Морозы близко! Когда в Москву вернется похолодание?
© Фото: Unsplash
Когда в Москву вернется похолодание в своем Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам эксперта, во вторник и среду в столице будет сохранятся теплая погода, но с порывистым ветром. Начиная с четверга и на выходных в столице прогнозируются дожди, местами сильные.
В начале следующей недели из-за высокого давления в Москву вернутся морозы, рассказал метеоролог.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 7 ноября в столице ожидается до плюс 10-15 градусов.