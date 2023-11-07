Повеяло холодом. Когда в Москву придут морозы? На этот вопрос в личном Telegram-канале ответила синоптик Татьяна Позднякова.

«Расчеты "грозят" отрицательной температурой в Москве после 17 ноября. А до этого жителей столицы будет радовать зелень травы в скверах столицы и на газонах дач», — написала она.

Метеоролог отметила, что средняя суточная температура в начале месяца превысила норму на шесть градусов. По ее словам, такое тепло случается примерно раз в четыре года. Сильнее всего в этом веке отличился 2013 год, когда столбики термометров стали показывать отрицательные значения только после 26 ноября.

Ранее сообщалось, что погода продолжает удивлять москвичей.