Синоптик предупредила москвичей о морозах в ноябре

О морозах в ноябре москвичей предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в последний месяц осени возможно похолодание до минус 15 градусов в ночное время суток и до минус 10 днем.

При минусовой температуре в городе также возможно выпадение снега, однако осадков в ноябре прогнозируется меньше, чем в октябре, отметила синоптик.

В целом, погода в последний осенний месяц ожидается в рамках нормы: среднесуточная температура от 3 до плюс 2 градусов в дневные часы и до минус 1-6 градусов в ночные. Обычно предзимнее похолодание приходит в столицу после 13-14 ноября, напомнила Паршина.