Город
13:35, 20 октября 2023
1 мин.

Синоптик предупредила москвичей о морозах в ноябре

Синоптик предупредила москвичей о морозах в ноябре

© Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

О морозах в ноябре москвичей предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В беседе с «Российской газетой» она отметила, что в последний месяц осени возможно похолодание до минус 15 градусов в ночное время суток и до минус 10 днем.

При минусовой температуре в городе также возможно выпадение снега, однако осадков в ноябре прогнозируется меньше, чем в октябре, отметила синоптик.

В целом, погода в последний осенний месяц ожидается в рамках нормы: среднесуточная температура от 3 до плюс 2 градусов в дневные часы и до минус 1-6 градусов в ночные. Обычно предзимнее похолодание приходит в столицу после 13-14 ноября, напомнила Паршина.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.