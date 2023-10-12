Монорельс в Москве пройдет модернизацию и станет пассажирским

Московскую монорельсовую транспортную систему запланировали модернизировать и переделать из экскурсионной в пассажирскую. Об этом ТАСС рассказали в предприятии АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ; входит в «Роскосмос»).

Концессионное соглашение о модернизации монорельса может быть подписано уже в конце года. Работы по благоустройству планируется провести с 2024 по 2027 годы в два этапа.

Первый этап включит ремонт и восстановления парка электроподвижного состава, а также перевод режима эксплуатации составов в пассажирский транспорт. Для этого вместо двух имеющихся сейчас составов будут курсировать пять-шесть.

Второй этап продлится до 2027 года. В этот период планируется разработка и изготовление новых составов, оснащенных системой магнитной разгрузки и беспилотной системой управления, замена системы диспетчерского управления системы монорельса и полная замена составов первого этапа модернизации на новые.