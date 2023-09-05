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10:10, 05 сентября 2023
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Момент уничтожения БПЛА в Тверской области попал на видео

Момент уничтожения БПЛА в Тверской области попал на видео

© Кадр: Telegram-канал Mash

Момент уничтожения БПЛА в Тверской области попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash. Взрыв записал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник ликвидировали в районе села Завидово. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы. Еще один БПЛА был сбит в Калужской области.

Третий дрон сбили этой ночью в Истринском районе. Обломки повредили гараж в СНТ «Высоковольтник», передает Mash. Там хранились газовые баллоны, из-за детонации которых строение частично разрушилось. Пострадавших нет.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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