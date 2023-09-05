Момент уничтожения БПЛА в Тверской области попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash. Взрыв записал видеорегистратор одного из проезжавших мимо автомобилей.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник ликвидировали в районе села Завидово. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы. Еще один БПЛА был сбит в Калужской области.

Третий дрон сбили этой ночью в Истринском районе. Обломки повредили гараж в СНТ «Высоковольтник», передает Mash. Там хранились газовые баллоны, из-за детонации которых строение частично разрушилось. Пострадавших нет.