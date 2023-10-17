15:05, 17 октября 2023
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«Модный приговор» вернется на Первый канал без Александра Васильева
Программа «Модный приговор» вернется на телевидение осенью 2023 года. Такой прогноз дал KP.RU экс-сотрудник Первого канала.
«Слухи о возобновлении "Модного приговора" были с лета. Теперь появилась конкретика — съемки в конце октября», — сообщил источник.
По данным KP.RU, в программу вернется телеведущая Юлия Барановская. Историка моды Александра Васильева не пригласили в «Модный приговор» после перезапуска. Пока неизвестно, с какой частотой выпуски будут выходить в эфир — каждый день или раз в неделю по выходным.
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