Раскрыты модели самых популярных подержанных китайских машин в России

Модели самых популярных подержанных китайских машин в России раскрыл в своем исследовании сервис «Авито Авто», сообщает «Газета.Ru». По итогам третьего квартала 2023 года самым востребованным автомобилем у соотечественников стал кроссовер Geely Monjaro, цена которого в среднем составила 3,8 миллиона рублей.

На втором месте расположился Chery Tiggo (T11) со стоимостью в 377 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров подержанных автомобилей Lifan Solano, приобрести который можно в среднем за 289 тысяч рублей.

Четвертое и пятое место в рейтинге разделили Geely Coolra и Lifan Х60 со средней стоимостью в два миллиона рублей и 400 тысяч рублей соответственно. Также в десятку популярных у россиян китайских машин вошли Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 001.

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