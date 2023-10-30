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12:03, 30 октября 2023
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Младенца едва не убило пиво. Выпившего грудничка откачали в реанимации

Младенца едва не убило пиво. Выпившего грудничка откачали в реанимации

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Младенца едва не убило пиво. Выпившего грудничка откачали в реанимации в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в коммуналке в поселке Торики. Чтобы сходить в душ, мать попросила живущего по соседству крестного посидеть с годовалым мальчиком. По словам мужчины, с ребенком все было в порядке. Около 20 минут он развлекал его мультиками и игрой на гитаре, а также угостил зефиром.

Спустя время женщина обеспокоилась состоянием сына: он был вялый и сонный. В больнице стало известно, что мальчик находится без сознания в тяжелом состоянии из-за отравления этанолом. Его отправили в реанимацию. Мать ребенка считает, что он мог допить оставленную отцом открытую бутылку пива.

Ранее в Москве стартовал забег пивных спортсменов.

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