Председатель Правительства Михаил Мишустин официально утвердил производственный календарь на 2024 год, сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Так как нерабочие 6 и 7 января следующего года выпадают на субботу и воскресенье, они переносятся на 10 мая и 31 декабря.

Помимо этого, выходным днем вместо субботы, 27 апреля, становится понедельник, 29 апреля. Вторник, 30 апреля, тоже становится выходным — за счет субботы, 2 ноября, которая будет рабочей. А вместо субботы, 28 декабря, отдыхать россияне будут в понедельник, 30 декабря.

Получается, что предстоящие новогодние каникулы составят 10 дней — с 30 декабря по 8 января. В феврале и марте «длинные» выходные продлятся по три дня (23-25 февраля и 8-10 марта, 28-). Потом работающая часть населения будет отдыхать с 28 апреля по 1 мая включительно и с 9 по 12 мая. Также выходными днями будут среда, 12 июня, 3 и 4 ноября, 29-31 декабря.