Микроапартаменты с панорамным видом выставили на продажу в «Москве-Сити». Объявление о реализации жилья площадью 8,4 «квадрата» в ЖК «Город Столиц» появилось на сайте ЦИАН.

Апартаменты расположены на 42 этаже 75-этажной сданной в 2010 году высотки. Продавец просит за них 12,2 миллиона рублей, отмечая, что это цена со скидкой, она действует только до конца октября.

Помещение полностью готово для проживания — в нем выполнена отделка из высококачественных материалов, установлена премиальная мебель и техника. При входе в апартаменты оборудована прихожая с общей зоной на 13 апартаментов, доступ к которой есть только у собственников.

У ЖК есть несколько съездов, благодаря чему можно легко и быстро добраться до любой точки Москвы, уточняется в объявлении. Также в нескольких минутах ходьбы от высотки расположены станции метро «Международная» и «Деловой центр».

Жилье может быть куплено в ипотеку, продавец обещает помочь с ее оформлением.