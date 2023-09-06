Собянин открыл первую станцию метро в столичном аэропорту

В среду, 6 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке «Рассказовка — Аэропорт Внуково» Солнцевской линии столичного метрополитена, передает РИА Новости. Начали работу две новые станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». «Аэропорт Внуково» — первая расположенная на территории аэропорта станция метро в Москве.

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково". Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы"», — цитирует градоначальника агентство.

Теперь от «Делового центра» до одного из крупнейших аэропортов страны можно добраться за 40 минут, подчеркнул Собянин. «Эта уникальная ветка соединяет центр города и действующий аэропорт», — сказал он.

Мэр добавил, что в шаговой доступности от станций Солнцевской ветки метро проживает около 1,5 миллиона человек, поэтому строительство новых станций было необходимо.