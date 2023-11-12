Осторожно, морозы! Когда наступит метеорологическая зима в Москве? Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу, 17 ноября, произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступит метеорологическая зима», — сказал метеоролог.

Отмечается, что в ночь на пятницу будет от нуля до минус пяти градусов, а днем минус 2 — плюс 3 градуса. По словам Тишковца, в выходные, 18-19 ноября, температура воздуха в столице не поднимется выше 0 градусов, но будет солнечно.

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