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23:59, 25 октября 2023
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Раскрыто местонахождение Филиппа Киркорова

Раскрыто местонахождение Филиппа Киркорова

© Кадр: @fkirkorov

Певец Филипп Киркоров раскрыл свое местонахождение в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артист прибыл в город Макао в Китае.

Киркоров опубликовал снимок, на котором он изображен в пятизвездочном отеле St. Regis. Певец прибыл в КНР неделей ранее. Он успел посетить города Гуанчжоу и Гонконг.

Ранее о поездке в Китай рассказала певица Ольга Бузова. «Впервые тут, и очень хочу познакомиться с культурой. Пока меня не покидает ощущение, что я нахожусь в другом мире», — поделилась артистка впечатлениями с подписчиками.

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