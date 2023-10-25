Раскрыто местонахождение Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров раскрыл свое местонахождение в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артист прибыл в город Макао в Китае.

Киркоров опубликовал снимок, на котором он изображен в пятизвездочном отеле St. Regis. Певец прибыл в КНР неделей ранее. Он успел посетить города Гуанчжоу и Гонконг.

Ранее о поездке в Китай рассказала певица Ольга Бузова. «Впервые тут, и очень хочу познакомиться с культурой. Пока меня не покидает ощущение, что я нахожусь в другом мире», — поделилась артистка впечатлениями с подписчиками.