17:31, 16 августа 2023
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В МЧС назвали способы защитить себя от надвигающейся на Москву аномальной жары
© Фото: Рома Морозов / Unsplash
Способы защитить себя от надвигающейся на Москву аномальной жары назвали в МЧС.
В ведомстве сообщили, что со среды по пятницу, с 16 по 19 августа, в столице ожидается сильная жара — от 29 до 31 градуса. В этой связи москвичам рекомендовали быть осторожными, избегать перегрева на солнце, выходить на улицу в светлой одежде и головном уборе, а также пить больше воды.
В МЧС напомнили, что плавать можно исключительно на оборудованных пляжах. Во время купания запрещено перемещаться за буйки, двигаться в направлении к судам и оставлять детей без присмотра. Кроме того, отдыхая у воды, важно отказаться от алкоголя.