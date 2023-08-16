В МЧС назвали способы защитить себя от надвигающейся на Москву аномальной жары

Способы защитить себя от надвигающейся на Москву аномальной жары назвали в МЧС.

В ведомстве сообщили, что со среды по пятницу, с 16 по 19 августа, в столице ожидается сильная жара — от 29 до 31 градуса. В этой связи москвичам рекомендовали быть осторожными, избегать перегрева на солнце, выходить на улицу в светлой одежде и головном уборе, а также пить больше воды.

В МЧС напомнили, что плавать можно исключительно на оборудованных пляжах. Во время купания запрещено перемещаться за буйки, двигаться в направлении к судам и оставлять детей без присмотра. Кроме того, отдыхая у воды, важно отказаться от алкоголя.