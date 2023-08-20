МЧС России предупредило москвичей о ливнях с грозами

О ливнях с грозами предупредило жителей Москвы в воскресенье, 20 августа, МЧС России по столице. По данным синоптиков, непогода сохранится в городе до конца суток.

В ведомстве уточнили, что при грозе возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также не исключены осадки в виде града. Горожанам посоветовали быть внимательными на дорогах и не оставлять детей без присмотра.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — подчеркнули в МЧС.

Кроме того, следует избегать резких маневров по время передвижения на авто, а также не парковаться у деревьев.