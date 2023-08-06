МЧС предупредило москвичей об опасности

Об опасной погоде в Москве экстренно предупредило жителей столицы Главное управление МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что в воскресенье, 6 августа, в городе ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов тепла. В столице будет держаться облачная погода без осадков, ветер будет дуть юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.

Кроме того, в Москве прогнозируется геомагнитная активность 4-2 балла.