Город
14:01, 06 августа 2023
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МЧС предупредило москвичей об опасности

МЧС предупредило москвичей об опасности

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Об опасной погоде в Москве экстренно предупредило жителей столицы Главное управление МЧС по городу.

В ведомстве рассказали, что в воскресенье, 6 августа, в городе ожидается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до 32-34 градусов тепла. В столице будет держаться облачная погода без осадков, ветер будет дуть юго-восточный с порывами 4-9 метров в секунду.

Кроме того, в Москве прогнозируется геомагнитная активность 4-2 балла.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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