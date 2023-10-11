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23:30, 11 октября 2023
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МЧС предложило запретить курение вейпов в общественных местах

МЧС предложило запретить курение вейпов в общественных местах

© Фото: Unsplash

МЧС России предложило запретить курение вейпов и других никотинсодержащих устройств в общественных местах, пишет РИА Новости. Ведомство предложило с 1 марта 2025 года выделить для этого специальные места и обозначить их соответствующими табличками.

Проект постановления правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. МЧС предложило внести изменения в пункт 11 действующего постановления.

В проекте отмечается, что руководители организаций должны организовать размещение на территориях своих объектов знаков пожарной безопасности с надписью «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Документ находится на рассмотрении.

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