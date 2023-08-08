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11:31, 08 августа 2023
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МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности

МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности

© Фото: Sergey Tarasov / Unsplash

Об опасной погоде экстренно предупредило жителей столицы Главное управление МЧС по Москве.

По данным МЧС, во вторник, 8 августа, в столице ожидается жаркая погода до 27 градусов тепла, а также сильный юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Помимо этого, москвичей предупредили о геомагнитной буре интенсивностью 1-5 балла, что может спровоцировать ДТП и техногенные аварии.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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