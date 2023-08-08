МЧС экстренно предупредило москвичей об опасности

Об опасной погоде экстренно предупредило жителей столицы Главное управление МЧС по Москве.

По данным МЧС, во вторник, 8 августа, в столице ожидается жаркая погода до 27 градусов тепла, а также сильный юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Помимо этого, москвичей предупредили о геомагнитной буре интенсивностью 1-5 балла, что может спровоцировать ДТП и техногенные аварии.