МЧС экстренно предупредило москвичей об опасной погоде

Экстренное предупреждение об опасной погоде опубликовало МЧС. В понедельник, 7 августа, в Москве прогнозируется жара 31-33 градуса.

Из-за высокой температуры на территории столицы ожидается возникновение опасных природных явлений, отметили в МЧС. Кроме того, в городе прогнозируется небольшая облачность без осадков и юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Днем порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.