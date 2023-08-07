11:31, 07 августа 2023
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МЧС экстренно предупредило москвичей об опасной погоде
© Фото: Kelly Sikkema / Unsplash
Экстренное предупреждение об опасной погоде опубликовало МЧС. В понедельник, 7 августа, в Москве прогнозируется жара 31-33 градуса.
Из-за высокой температуры на территории столицы ожидается возникновение опасных природных явлений, отметили в МЧС. Кроме того, в городе прогнозируется небольшая облачность без осадков и юго-восточный ветер 5-10 метров в секунду. Днем порывы ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.