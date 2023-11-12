Москвичи в опасности! МЧС сделало заявление в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в течение дня до 21:00 воскресенья, 12 ноября, по Москве ожидается дождь, местами усиление юго-восточного и восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

Жителей столицы призвали быть осторожными и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений и прочих внезапных маневров, а также не парковать машины у деревьев. Оказавшимся на улице горожанам следует обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде.