МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром

Предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве выпустило МЧС.

Синоптики Росгидромет сообщили об опасной погоде с 13:00 до 20:00 среды, 4 октября. В это время в столице ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду, дождь и местами гроза.

МЧС призвало горожан быть внимательными и осторожными. Пешеходам в непогоду рекомендовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобилистам важно снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины подальше от деревьев.