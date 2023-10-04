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10:08, 04 октября 2023
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МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром

МЧС предупредило москвичей о грозе с сильным ветром

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предупреждение о грозе с сильным ветром в Москве выпустило МЧС.

Синоптики Росгидромет сообщили об опасной погоде с 13:00 до 20:00 среды, 4 октября. В это время в столице ожидается ветер порывами 15-20 метров в секунду, дождь и местами гроза.

МЧС призвало горожан быть внимательными и осторожными. Пешеходам в непогоду рекомендовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобилистам важно снизить скорость, соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров и парковать машины подальше от деревьев.

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