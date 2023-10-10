Названы самые популярные станции МЦД-4

Самые популярные станции МЦД-4 назвал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

За месяц работы горожане совершили 6,3 миллиона поездок по четвертому диаметру. Ежедневно участком пользуются 230 тысяч пассажиров. Самыми популярными оказались станции «Железнодорожная», «Нижегородская», «Аминьевская», «Апрелевка» и «Минская».

МЦД-4 стал самой протяженной линией наземного метро, растянувшись на 86 километров. Он состоит из 36 станций на участке от «Железнодорожной» до «Апрелевки». По словам Собянина, на D4 появятся еще две остановки: «Беговая» и «Рижская».