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10:00, 10 октября 2023
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Названы самые популярные станции МЦД-4

Названы самые популярные станции МЦД-4

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самые популярные станции МЦД-4 назвал в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

За месяц работы горожане совершили 6,3 миллиона поездок по четвертому диаметру. Ежедневно участком пользуются 230 тысяч пассажиров. Самыми популярными оказались станции «Железнодорожная», «Нижегородская», «Аминьевская», «Апрелевка» и «Минская».

МЦД-4 стал самой протяженной линией наземного метро, растянувшись на 86 километров. Он состоит из 36 станций на участке от «Железнодорожной» до «Апрелевки». По словам Собянина, на D4 появятся еще две остановки: «Беговая» и «Рижская».

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