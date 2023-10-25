Пожилой москвич показал «мастерство Брюса Ли» в кафе и попал на видео

Пожилой москвич показал «мастерство [актера, режиссера, мастера боевых искусств] Брюса Ли» в кафе и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

В ролике мужчина зашел в одно из столичных кафе и прямо на входе продемонстрировал продольный шпагат, а затем станцевал. Других посетителей в заведении не было, по всей видимости, он выступал перед персоналом.

«У него шпагат лучше, чем у меня», «Хоть повеселил», «Растяжка ничего такая», «Озорной дед», «Надеюсь, вы булочку деду дали за камбек», «Улучшатор настроения», «Дед-гладиатор», «Природная гибкость? Или бывший балерун?», «Бачата 2.0», «Дед веселый», «Грация пантеры, гибкость [гимнастки Алины] Кабаевой, быстрота гепарда, мастерство Брюса Ли», «Растяжка у дедули огонь», «Чего только не сделаешь за "комплимент от шефа"», «Дед дал жару», «Вот это шпагат! Браво», — написали пользователи сети.