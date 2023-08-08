Массовое отравление отдыхающих произошло в подмосковном отеле

В отеле «Яхонты» в подмосковной Истре произошло массовое отравление отдыхающих, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава. Недомогание почувствовали шесть человек.

Четверо пострадавших отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно, двоих в состоянии средней тяжести доставили в медучреждение Минздрава области для оказания врачебной помощи.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, госпитализированным диагностировали гастроэнтероколит. По факту массового отравления организована проверка совместно со специалистами Роспотребнадзора. Образцы пищи из отеля направят на исследование.