В третьем квартале 2023 года москвичи начали массово покупать жилье в популярном курортном городе Сочи, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование девелопера «Неометрия». За указанный период на жителей столицы пришелся 31 процент покупок «первички».

При этом по данным за июнь на москвичей пришлось только 20 процентов сделок с недвижимостью. Жилье в Сочи также пользуется спросом у жителей Краснодарского края (14 процентов), Свердловской области (шесть процентов), Челябинской области (пять процентов) и Санкт-Петербурга (четыре процента).

Доля иногородних покупателей, не проживающих в Краснодарском крае, на рынке Сочи достигла 86 процентов. По словам заместителя коммерческого директора «Неометрии» Анны Сапегиной, три основные цели покупки жилья на курорте — переезд на постоянное место жительства, сезонный отдых и инвестирование.

За девять месяцев 2023 года уровень спроса на «первичку» в Сочи вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили эксперты. Стоимость квадратного метра жилья в городе выросла почти на 13 процентов.