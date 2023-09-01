11:22, 01 сентября 2023
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Массовая драка в столичном ТРЦ попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»
Массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Столкновение произошло между десятками участников и зрителей спортивного мероприятия. В торговом центре проходила пресс-конференция бойцов поп-ММА. Комментарий одного из участников не устроил остальных.
В снятом очевидицей ролике мужчины бегают друг за другом, размахивают кулаками, толкаются. Некоторые пытаются разрешить конфликт путем переговоров.
Ранее на видео попала драка мужчин во дворе подмосковного ЖК «Сколковский».