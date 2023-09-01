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11:22, 01 сентября 2023
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Массовая драка в столичном ТРЦ попала на видео

Массовая драка в столичном ТРЦ попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Столкновение произошло между десятками участников и зрителей спортивного мероприятия. В торговом центре проходила пресс-конференция бойцов поп-ММА. Комментарий одного из участников не устроил остальных.

В снятом очевидицей ролике мужчины бегают друг за другом, размахивают кулаками, толкаются. Некоторые пытаются разрешить конфликт путем переговоров.

Ранее на видео попала драка мужчин во дворе подмосковного ЖК «Сколковский».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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