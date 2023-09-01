Массовая драка в столичном ТРЦ попала на видео

Массовая драка в столичном ТРЦ «Ривьера» на Автозаводской улице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Столкновение произошло между десятками участников и зрителей спортивного мероприятия. В торговом центре проходила пресс-конференция бойцов поп-ММА. Комментарий одного из участников не устроил остальных.