Массовая драка у ЖК в Подмосковье попала на видео

Массовая драка возле ЖК «Ильинские луга» в подмосковном городе Красногорск попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В ролике запечатлены более двух десятков мужчин, они идут по проезжей части. Видно, что конфликт разгорелся внутри компании: на одних нападают с кулаками другие, те пытаются убежать, их догоняют с громкими криками.

На предложение мужчины вмешаться в происходящее, автор ролика ответила отказом, предложив просто наблюдать.