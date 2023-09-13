Город
20:27, 13 сентября 2023
1 мин.

Массовая драка у ЖК в Подмосковье попала на видео

Массовая драка у ЖК в Подмосковье попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Массовая драка возле ЖК «Ильинские луга» в подмосковном городе Красногорск попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В ролике запечатлены более двух десятков мужчин, они идут по проезжей части. Видно, что конфликт разгорелся внутри компании: на одних нападают с кулаками другие, те пытаются убежать, их догоняют с громкими криками.

На предложение мужчины вмешаться в происходящее, автор ролика ответила отказом, предложив просто наблюдать.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.