Массовая драка произошла в Подмосковье

Массовая драка произошла возле жилых домов на улице Железнодорожной в Электростали, сообщает «Подмосковье сегодня».

Все началось со словесного конфликта, который перерос в рукопашный бой. В схватке принимали участие около двух десятков человек, двое из них пострадали.

Двух мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями. Личности остальных участников драки устанавливают правоохранители. Принимаются меры по их задержанию.