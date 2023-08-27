12:01, 27 августа 2023
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Массовая драка произошла в Подмосковье
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Массовая драка произошла возле жилых домов на улице Железнодорожной в Электростали, сообщает «Подмосковье сегодня».
Все началось со словесного конфликта, который перерос в рукопашный бой. В схватке принимали участие около двух десятков человек, двое из них пострадали.
Двух мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями. Личности остальных участников драки устанавливают правоохранители. Принимаются меры по их задержанию.