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12:01, 27 августа 2023
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Массовая драка произошла в Подмосковье

Массовая драка произошла в Подмосковье

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Массовая драка произошла возле жилых домов на улице Железнодорожной в Электростали, сообщает «Подмосковье сегодня».

Все началось со словесного конфликта, который перерос в рукопашный бой. В схватке принимали участие около двух десятков человек, двое из них пострадали.

Двух мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями. Личности остальных участников драки устанавливают правоохранители. Принимаются меры по их задержанию.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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