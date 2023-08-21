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17:31, 21 августа 2023
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Массовая драка произошла у московского бара

Массовая драка произошла у московского бара

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Массовая драка произошла у московского бара «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» на Большой Никитской улице, сообщает Shot.

Несколько иностранцев — иорданец, египтянин и израильтянин — ворвались в уже закрывшееся заведение с требованием выдать им алкоголь. Сотрудники бара пытались объяснить им, что касса закрыта, а они уже уходят домой, но безуспешно. Дебоширы сначала побили посуду, а потом и самих работников.

Приехавшие по вызову полицейские задержали иностранцев и составили протокол за мелкое хулиганство.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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