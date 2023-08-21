17:31, 21 августа 2023
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Массовая драка произошла у московского бара
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Массовая драка произошла у московского бара «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» на Большой Никитской улице, сообщает Shot.
Несколько иностранцев — иорданец, египтянин и израильтянин — ворвались в уже закрывшееся заведение с требованием выдать им алкоголь. Сотрудники бара пытались объяснить им, что касса закрыта, а они уже уходят домой, но безуспешно. Дебоширы сначала побили посуду, а потом и самих работников.
Приехавшие по вызову полицейские задержали иностранцев и составили протокол за мелкое хулиганство.