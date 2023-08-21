Массовая драка произошла у московского бара «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» на Большой Никитской улице, сообщает Shot.

Несколько иностранцев — иорданец, египтянин и израильтянин — ворвались в уже закрывшееся заведение с требованием выдать им алкоголь. Сотрудники бара пытались объяснить им, что касса закрыта, а они уже уходят домой, но безуспешно. Дебоширы сначала побили посуду, а потом и самих работников.

Приехавшие по вызову полицейские задержали иностранцев и составили протокол за мелкое хулиганство.