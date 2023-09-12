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11:39, 12 сентября 2023
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Массовая драка в Москве попала на видео

Массовая драка в Москве попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Массовая драка в столице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Строители подрались на Волоколамском шоссе», — уточнили администраторы канала. В ролике запечатлена потасовка, которую устроили несколько десятков человек. В конце видео мужчины разбегаются, увидев полицейскую машину.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили «Известиям», что приехавшие на место драки сотрудники полиции задержали нескольких участников конфликта. Устанавливаются подробности случившегося.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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