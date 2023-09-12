Массовая драка в Москве попала на видео

Массовая драка в столице попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Строители подрались на Волоколамском шоссе», — уточнили администраторы канала. В ролике запечатлена потасовка, которую устроили несколько десятков человек. В конце видео мужчины разбегаются, увидев полицейскую машину.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили «Известиям», что приехавшие на место драки сотрудники полиции задержали нескольких участников конфликта. Устанавливаются подробности случившегося.