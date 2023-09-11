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15:57, 11 сентября 2023
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Массовая авария с участием шести машин произошла в Москве

Массовая авария с участием шести машин произошла в Москве

© Фото: Дептранс Москвы

Массовая авария с участием шести легковых машин произошла на севере Москвы, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

По информации ведомства, автомобили столкнулись на Московском скоростном диметре возле Зеленоградской улицы. В результате ДТП как минимум у двух машин был разбит капот, еще у одного авто сильно поврежден бампер.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Информации о пострадавших нет. Движение на участке трассы в настоящий момент полностью восстановлено.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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