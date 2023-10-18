Машины ФСО и МВД переехали лежащего на дороге в центре Москвы мужчину

Машины ФСО России и МВД России переехали лежащего на дороге в центре Москвы пешехода, сообщает Baza.

По информации канала, вечером вторника, 17 октября, мужчина вышел на проезжую часть на Новом Арбате и лег на разделительную полосу. Буквально через несколько секунд на него наехал автомобиль Toyota Land Cruiser, а сразу после — Toyota Camry. При этом обе иномарки передвигались со световыми и звуковыми спецсигналами.

Водитель Toyota Camry вернулся на место происшествия через 20 минут. Выяснилось, что управляемый им автомобиль принадлежит автопарку МВД, а Toyota Land Cruiser — ФСО.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Ранее сбившего пешехода самокатчика избили в центре Москвы.