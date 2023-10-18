14:55, 18 октября 2023
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Машины ФСО и МВД переехали лежащего на дороге в центре Москвы мужчину
© Кадр: видео Telegram-канал Baza
Машины ФСО России и МВД России переехали лежащего на дороге в центре Москвы пешехода, сообщает Baza.
По информации канала, вечером вторника, 17 октября, мужчина вышел на проезжую часть на Новом Арбате и лег на разделительную полосу. Буквально через несколько секунд на него наехал автомобиль Toyota Land Cruiser, а сразу после — Toyota Camry. При этом обе иномарки передвигались со световыми и звуковыми спецсигналами.
Водитель Toyota Camry вернулся на место происшествия через 20 минут. Выяснилось, что управляемый им автомобиль принадлежит автопарку МВД, а Toyota Land Cruiser — ФСО.
Пострадавшего мужчину госпитализировали в состоянии клинической смерти.
Ранее сбившего пешехода самокатчика избили в центре Москвы.