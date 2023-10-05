Перечислены сферы с максимальным приростом зарплат

Сферы с максимальным приростом зарплат за первые три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечислили аналитики популярного сервиса объявлений.

Лидером рейтинга оказалась сфера образования: зарплаты учителей и преподавателей выросли на 56 процентов. На второй строчке расположилась промышленность с прибавкой в 35 процентов.

При этом работодатели чаще всего искали кандидатов в сфере управления персоналом. У соискателей же самой востребованной стала вакансия рекрутера.