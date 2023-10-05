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05:28, 05 октября 2023
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Перечислены сферы с максимальным приростом зарплат

Перечислены сферы с максимальным приростом зарплат

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сферы с максимальным приростом зарплат за первые три квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечислили аналитики популярного сервиса объявлений.

Лидером рейтинга оказалась сфера образования: зарплаты учителей и преподавателей выросли на 56 процентов. На второй строчке расположилась промышленность с прибавкой в 35 процентов.

При этом работодатели чаще всего искали кандидатов в сфере управления персоналом. У соискателей же самой востребованной стала вакансия рекрутера.

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